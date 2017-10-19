颱風假入勞基法 朝野立委籲：一視同仁、放假正義

2017-10-19 12:51

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院衛生環境委員會今天上午審查颱風假納《勞動基準法》修法草案，朝野立委多強調應讓勞工比照公務人員在遇到颱風時有天災假，藉由法制化保障勞工們的生命安全；勞動部對此回應，勞工在颱風天出勤目前已有行政指導，是否立法規範颱風天未出勤勞工仍領工資等，尚待蒐集各方意見、凝聚共識、共同協商。

現行勞基法並未未明文規範勞工可放颱風假，在颱風天出勤的勞雇義務、權利是按《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，其中提到勞工因為颱風天未能出勤，雇主「宜不扣發工資」、「宜加給勞工工資」，未具強制性。

立委蔣萬安等人擬具「勞動基準法增訂第四十條之一條文草案」。蔣萬安認為，現有狀況是「一國兩制」，廣大勞工沒有保障，部分人不該成為法令孤兒，根據過往統計資料，近4年來每年平均颱風停班停課為2.25天，因此失蹤死亡人數累計為2121人，勞工颱風天不出勤該法制化，勞工若願意出勤，雇主該給加倍薪資，且保障交通運輸上的安全。

立委陳怡潔認為，勞工颱風天不出勤法制化就是「放假正義」，應該比照公務人員，全國一致化，勞動部不該是「資動部」，擅自先揣測資方想法，就說該案社會沒有共識，讓勞工權益持續擱置。

立委林為洲、林靜怡、鍾孔炤等人皆以照顧勞工優先，要求勞動部面對現況，進行修法。

勞動部長林美珠表示，該案尚待凝聚社會共識，現行勞工在颱風天出勤有行政指導，修法牽涉層面相當複雜，尚待廣為蒐集資料後再進行協商討論。