OLED電視成本高、良率低，短時間難追上LCD電視（記者陳梅英攝）

2017-10-19 12:14

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管OLED面板在手機面板滲透率持續上昇，在電視領域，因為良率低、生產成本高，市調機構IHS Markit認為，短時間內仍難與LCD電視競爭。

IHS以55寸UHD OLED電視面板製造成本為例，目前成本高於LCD電視面板2.5倍，LCD仍具有較高的成本競爭力。

IHS指出，OLED是自發光顯示器，LCD是被動發光，照理說，OLED所需元件和材料比LCD少，如果零組件與材料價格合理，生產良率超過80%，OLED成本將可以與LCD相競爭。

問題就在OLED電視面板仍處於起步階段，規模小，相關材料與零組件價格貴，此外，LCD主導規模夠大，零組件價格相對較低，一般良率普遍高於80%，這是LCD電視面板迄今仍具有優勢之處。

IHS指出，即使面板廠為了提高效能與OLED競爭，導入QD量子點以及HDR高色飽技術、超薄導光板等使成本提高30-40%，但OLED成本仍高於採用這些高階技術的LCD面板70-100%。

另外還有一個重要因素是折舊；IHS說，LCD廠已經都快要折舊結束，OLED廠投資較晚，正在折舊，以55吋 UHD OLED良率提高到60%估算，成本仍是LCD的2.5倍，即使良率提高至90%，成本也不會縮小至1.8倍以下，不過一旦折舊完畢，在60％良率下，差距縮小至1.7倍，90%良率下，只剩下1.3倍。