鑫盛網路綜藝節目開播 挹注第4季營收

2017-10-19 09:50

〔記者張慧雯／台北報導〕鑫盛傳媒（6587）近日於YouTube、Facebook、 LINE TV、CHOCO TV等各大網路影音平台，播出以反串爆笑、甜點料理的短劇《繪梨醬的告白日記》，短短不到1天、累積近10萬次的點擊率；鑫盛表示，未來將透過網路短劇與綜藝節目雙管齊下，倍增累積雄厚的粉絲關注量及點擊率，搶攻龐大的「粉絲經濟」商機，期待挹注第4季營收。

根據The WIT數據與中國各平台網綜統計數據指出，2016年全球網路綜藝節目已達264檔，其中，中國就以高達95檔占據36％最大的市場分額。鑫盛董事長羅法平分析，網路綜藝節目快速崛起，加速各大OTT（Over The Top）視頻平台業者紛紛投入網路綜藝的製作，致使現今電視綜藝陷入瓶頸，再者近兩年來廣告業主越來越重視節目的熱度與品牌行銷的契合度，使得網路綜藝節目無論是在製作數量、冠名節目以及觀眾點擊率皆年年增高。

展望未來，鑫盛將持續加強布局網路綜藝節目、網路大電影、網路電視劇及等各項劇作，《女神向前衝》預計於年底前開播，與知名製作人林國華繼《青天降妖錄》後，再度攜手合作網路大電影《封神戰紀》已於日前拍攝完成；此外，科幻懸疑網路劇《密室羅生門》，以及都會時尚大型IP電視劇《第一夜薔薇》，也正如火如荼的與電視台及主要網路視頻業者洽談合作，有機會於明年正式開拍，挹注未來鑫盛整體營運強勁的成長動能。