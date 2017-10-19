10/19重要財經新聞一覽

2017-10-19 09:16

自由時報財經︰綠能代價 2025年電價將漲2成

政府非核減煤能源政策，二○二五年將達到發電量天然氣占五十％、綠能二十％、燃煤三十％的目標。經濟部長沈榮津昨首次證實，若執行非核綠能目標，估計二○二五年電價每度約上漲○．五元，但電價若漲，將以照顧民生為前提，原則上三三○度以下電價不會上漲。

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蘋果日報財經︰美將我移除 操縱匯率觀察名單

美國財政部在台北時間昨凌晨公布最新《主要貿易夥伴外匯政策》報告，將我國從操縱匯率的觀察名單除名，中國、日本、南韓、德國及瑞士等國仍列名單上，但沒有任何1國被列為匯率操縱國。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德分析，「接下來台幣匯率走貶機率高」。

工商時報財經︰非核家園 經長：電價每度漲0.5元

非核家園代價，每度電費約漲2成！經濟部長沈榮津昨（18）日首度表明2025年綠能發電占比達20％時，每度電費將漲0.5元，但是他再次承諾，330度以下民生用電不漲。

中國時報財經︰美匯率操縱國名單 台灣除名

最好的禮物！美國財政部17日公布最新《主要貿易夥伴外匯政策報告》，將我國排除在操縱匯率「觀察名單」之外，原因是台灣在降低外匯干預上有不錯進展，這讓飽受美方壓力的中央銀行鬆了口氣，算是為央行總裁彭淮南退休前送上卸任大禮。

經濟日報財經︰蘋果鏈爆料 i8砍單五成

蘋果供應鏈傳出，受到iPhone 8銷售不如預期影響，蘋果11、12月對相關供應鏈下修iPhone 8與iPhone 8Plus的訂單量，幅度高達五成、幾乎腰斬。供應鏈直言「今年相當罕見」，新產品才剛大量量產約一至三個月的時間，就被要求開始降量，「是十年首見」。

星島日報財經︰雷蛇傳下月上市籌46億 維港投資淡馬錫為股東

踏入10月以來，幾乎凡認購新股必賺，11隻只有一隻首日潛水。繼日前閱文傳最快月底前招股外，另一隻市場關注已久的新股─星洲電競設備供應商雷蛇（Razer），消息指已於本周一通過上市聆訊，傳雷蛇集資額達5億至6億美元（約39至46.8億港元），估計於11月初上市。而易鑫金融以及中港Lego代理商凱知樂（Kidsland）料於今日上市聆訊。