台股盤前》受美股上漲激勵 台股短期內可樂觀看待

台股昨小跌2.87點。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-19 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北股市昨天盤中高低點差達106點，加權指數在開高後走低震盪，尾盤跌勢收斂，最終收在10720.28點，小跌2.87點，成交量為1364.17億元；三大法人18日合計買超金額為新台幣12.33億元，外資買超35.09億元，投信賣超2.87億元，自營商賣超19.89億元，外資在台股期貨的多單未平倉部位增加2,553口，為57,714口。

台北股市外資連續8個交易日買超，金額達339億台幣，短期內台北股市可望受美股上漲激勵帶動下樂觀看待。

觀察重點

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並進而持續創高，反彈成交量能否大於20日均量，短線盤面主流為半導體、蘋概、LED、PCB上游、車用等，選股方向另可留意工業4.0、被動元件、網通、新閣揆概念股、中國內需股、集團股等。

2881富邦金控透過中國子公司富邦財險，攜手騰訊，要在微信賣保險了，中國保監會11日批准由騰訊控股持股57.8%的微民保險代理經營業務，而微民保代是騰訊與富邦合資，將依託微信、QQ平台開展業務。電商平台將成保險業下一波競逐之戰場。

神達投控（3706）總經理何繼武昨（12）日宣布，旗下子公司神達電腦將分割行動通訊產品事業體，成立新的神達數位，分割基準日訂於2018年1月1日。神達數位將專注車聯網及車用電子相關服務，分割的目的除專業分工，也為異業結盟做準備。神達投控週四已提前反映此利多，提防利多出盡。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供