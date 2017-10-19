美元強勢影響 黃金價格連3跌

國際黃金價格受到近期美元走強，連續3交易日下跌。（情境照）

2017-10-19 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕國際黃金價格受到近期美元走強，連續3個交易日下跌。

綜合媒體報導，投資者面對下一任美國聯準會（Fed）主席及對經濟前景的不確定性，讓金價離1300美元漸行漸遠。分析師指出，明年2月將接替Fed主席葉倫（Janet Yellen）的人可能是鷹派，這將讓明年升息機率加倍。

12月黃金下跌3.20美元或0.3%，收於每盎司1283美元，為自10月6日以來的最低點。