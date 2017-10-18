樂陞下櫃前夕已群龍無首 代理董座何嘉興也請辭

樂陞代理董事長何嘉興（右2）宣布辭任。（資料照，記者張慧雯攝）

2017-10-18 21:21

〔記者張慧雯／台北報導〕今（18）日晚間樂陞（3662）公告代理董事長何嘉興辭任，而13日樂陞才公告財務長文韻佳請辭，同一日董事丁萬鳴也請辭，樂陞已呈現「群龍無首」的狀況。

樂陞10月19日起終止櫃檯買賣，但近來公司高層異動頻頻，先是13日丁萬鳴與文韻佳都請辭，今日竟連代理董事長何嘉興都請辭，市場揣測，股票下櫃、高層又陸續辭任，樂陞恐面臨清算或被併購之途。