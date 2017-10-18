賓士不只賣乘用車 搶攻大貨車市場

2017-10-18 18:16

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣賓士不只賣乘用車，也積極搶進大貨車市場，今天宣布引進全新的The new Actros 4X2曳引車、6X2曳引車、6X2大貨車等，布局18噸級以上商用重車市場。

根據交通部數據所統計，18噸級以上商用重車年銷量高峰期一年曾達2600～2700輛，過去幾年受到外銷市場疲軟、重大建設縮減以及房市、鋼鐵、石化產業低迷等因素影響，砂石車、貨櫃車等需求減少，去年年銷量縮水至約2200輛。

台灣賓士重車行銷業務部協理徐大展說，過去幾年重型商用車主要靠大型物流業者撐盤，預期「前瞻基礎建設計畫」可望帶動重型商用車市場反彈。

徐大展說，大貨車平均一年行駛哩程高達18～20萬公哩，貨車省油很重要，賓士引進的new Actros大貨車，搭載全新高效能引擎，採用X-Pulse共軌噴射系統、非對稱渦輪增壓系統，低轉速高扭力輸出提升30％，油耗進步幅度更達7％，估算一年可省下5～10萬元的油錢。

一般大貨車平均4萬公里進廠保養一次，全新改款的Actros 大貨車平均行駛6萬公里進廠保養即可，可大幅減少大貨車老闆的營運成本。

林大展說，賓士目前在18噸級以上的商用重車市佔率達約2成，僅次於DAF重車，賓士全新引進的全新的 Actros大貨車每輛售價399萬元起至580萬元，預計年銷量將挑戰100輛目標。