高毛利產品挹注 敦吉前三季每股盈餘3.26元

2017-10-18 16:56

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體通路暨音圈馬達 （VCM） 等零件供應商敦吉（2459）第三季獲利表現亮眼，今公布單季每股稅後盈餘達1.33元，季成長45%，累計今年前三季每股稅後盈餘3.26元，單季與前三季同創近10年來同期新高。

敦吉第三季營收29.9億元，相較第二季營收24.01億元，季增25%，營業淨利1.98億元，季大增67%，稅前盈餘1.97億元，季增47%，每股稅後盈餘1.33元，遠高於第二季的0.92元。

敦吉累計前三季自結合併營收78.87億元，營業淨利4.54億元，稅前盈餘4.79億元，每股稅後盈餘3.26元，年成長14%。

製造事業群是敦吉獲利成長顯著的動能，就敦吉前三季的營運比重分佈，通路事業群合併營收占69%，貢獻獲利約17%，製造事業群占合併營收25%，卻挹注獲利達61%，驗證事業群貢獻敦吉營收約6%，挹注獲利約22%。

敦吉的製造業務包括手機用VCM、蘋果無線耳機構件的塑料、汽車電子的變壓器、倒車輔助系統與胎壓監測器系統等，隨著生產製程改善與自動化提高，毛利也跟著提高，估第三季製造事業群獲利比第二季成長43%，顯見製造事業群獲利比重不斷提升，推升敦吉整體獲利穩健成長。