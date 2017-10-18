2017-10-18 16:14
新台幣終場，小升0.5分。（記者吳佳蓉攝）
〔記者吳佳蓉／台北報導〕今日新台幣走勢微升，終場以30.200元兌1美元作收，小升0.5分，台北外匯經紀公司成交量為5.1億美元。
外匯交易員表示，今日匯市買賣互見，未見明確方向，匯價開盤即偏升，但受台股下跌影響，升幅收斂，美公布最新匯率報告，對匯市暫無影響。
今日新台幣30.179以元兌1美元開出，最高30.160元，最低30.202元，終收30.200元，微升0.5分。
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新台幣終場，小升0.5分。（記者吳佳蓉攝）
〔記者吳佳蓉／台北報導〕今日新台幣走勢微升，終場以30.200元兌1美元作收，小升0.5分，台北外匯經紀公司成交量為5.1億美元。
外匯交易員表示，今日匯市買賣互見，未見明確方向，匯價開盤即偏升，但受台股下跌影響，升幅收斂，美公布最新匯率報告，對匯市暫無影響。
今日新台幣30.179以元兌1美元開出，最高30.160元，最低30.202元，終收30.200元，微升0.5分。
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