看好印尼市場 陽明再增營香港印尼航線

2017-10-18 16:14

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）看好印尼市場發展，攜手德翔海運股份有限公司（T.S. Lines Co., LTD.），自11月13日起與聯營臺灣/香港至印尼航線（Taiwan / Hong Kong - Indonesia Service, 簡稱THI）。

陽明指出，藉由新增的臺港至印尼航線，再搭配現有CTI航線靠港的調整，將可強化印尼線服務網絡。

陽明指出，此航線將分別由陽明投入二艘及德翔海運投入一艘1800 TEU級船舶共同營運，提供每週固定航班服務，全程巡航一次共計21天。

航線掛靠港口順序為高雄（Kaohsiung）-香港（Hong Kong）-蛇口（Shekou）-雅加達（Jakarta）-三寶瓏（Semarang）-泗水（Surabaya）-高雄（Kaohsiung）。

陽明指出，配合THI航線的開航，由陽明海運投入三艘2800TEU級船舶獨立營運，中國至印尼航線（CTI航線）亦將同步調整靠港順序為上海（Shanghai）-寧波（Ningbo）-蛇口（Shekou）-雅加達（Jakarta）-三寶瓏（Semarang）-泗水（Surabaya）-香港（Hong Kong）-上海（Shanghai）。