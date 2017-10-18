獨家 》台北戀館55.8億元賣外資 今年最大宗飯店交易

2017-10-18 14:13

〔記者徐義平／台北報導〕多年前曾傳出是名模林志玲與和成欣業小開邱士楷婚宴會場的「台北戀館」（現名和璞飯店），7月以55.8億元出售給英屬維京群島商史賓特有限公司，成為今年最大宗飯店交易案。

根據地籍資料與實價資訊，7月，和禧建設以總價55.8億元將該飯店賣給英屬維京群島商史賓特有限公司，該飯店為地上8層樓，基地面積約1618.08坪、建物面積約7316.14坪，每坪實價約76.27萬元。

新買家為2013年11月設立，公司設在北市中正區重慶南路一段上，該公司在中華民國境內營運資金為7億1432萬元，至於，賣家和禧建設股東背景則大有來頭，除董事長為欣翰建設董事長邱麟外，董事還包括「股市聞人」賈文中，監察人則是祥正電機股份有限公司董事陳麗雲擔任。

其實早在2008年「台北戀館」經營權便易主後，土地產權也在2013年以25億元售出，當時的買家，便是欣翰建設董事長邱麟，當時一舉將建物、土地產權順利整合。

欣翰董座5年前砸重金整合土地與建物

大直為北市汽車旅館一級戰區，2013年7月揭露1筆土地交易物件，交易總價25億元，交易土地坪數約1618.08坪，當時拆算每坪土地單價約154.5萬元，備註欄則標註買賣標的原存有土地租賃契約書、協議書、補充協議書、房屋預定租賃契約及地上權負擔，權利人同意概括承受，對照地籍資料，該筆土地交易案正是「台北戀館」的土地。

「台北戀館」最初是和成欣業二代邱俊傑一手打造而成，號稱砸下13億元，當時並藉由林志玲與邱士楷選定的婚禮地點打響名號，事後被林志玲的媽媽吳慈美怒罵是炒作新聞。不過，當初土地產權屬於林姓祭祀公業，由欣翰建設向地主承租土地，租期為40年，再由欣翰建設負責興建，最後再轉租給和成欣業二代，並訂定租約20年。

不過，2007年傳出邱俊傑因租金與收益無法打平，最終由欣翰建設以1億元代價買回經營權，5年後，再以欣翰建設董事長邱麟名義，砸下25億元整合土地產權。

自2013年邱麟整合順利整合土地與建物後，相隔近5年再將整棟樓賣給英屬維京群島商史賓特有限公司。