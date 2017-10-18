經濟部長：2025年電價每度將漲0.5元

立法院18日開會，經濟部長沈榮津前往經濟委員會列席備詢。（記者方賓照攝）

2017-10-18 13:28

〔記者黃佩君／台北報導〕政府非核減煤能源政策，到2025年將達到發電量天然氣佔50%、綠能20%、燃煤30%目標。民進黨立委管碧玲今質詢此能源轉型計畫之電源開發方案若執行，對電價將有何影響，經濟部長沈榮津今首次證實，估計若執行非核綠能目標，到2025年時電價每度約會上漲0.5元。不過，他也強調，若漲電價，將以照顧民生為前提，原則上330以下電價不會上漲。

蔡政府競選承諾非核減碳，目前台電十年電源開發計畫及太陽能兩年、離岸風力四年規劃，以達到2025發電能源配比，綠能及天然氣、燃煤各佔20%、50%、30為目標。

管碧玲今表示這是政府既定政策，但也關心未來對電價影響，沈榮津首次證實目前估算若確實按照此目標執行電源開發計畫，到2025年綠能占比到20%時，電價每度約會上漲0.5元。

而國民黨立委孔文吉也質詢未來電價若上漲是否會影響民生，沈榮津也說，330度照顧民生用戶基本電價不漲是基本承諾，這個承諾一定要維持。

據估算，電價若上漲0.5元，約為上漲2成；若以家庭用電每月約5百度估算，2025年約一年電價上漲3000元台幣。但若330度以下凍漲，則一般家庭約年漲1020元左右。

而對外界日前質疑綠能將使電價上漲，經濟部能源局則表示若綠電能夠自由交易，由需要綠能的業者購買，一方面是用躉購的綠能會減少，二來也會促進綠能生產效率，降低價格，長期來看「綠電的自由交易越多，電價調漲的壓力也會越小」。