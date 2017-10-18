台積電跳空再創高 台股10800點差臨門一腳

台積電今開盤創239.5元天價，帶動台股早盤攻上10790點，但因適逢期指結算，再加上聯準會週四將公布褐皮書，市場資金觀望，台股由紅翻黑，近午盤時小跌13點。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-18 11:16

〔記者羅倩宜／台北報導〕明即將舉行法說的台積電（2330）今開盤創239.5元天價，帶動台股早盤攻上10790點，距10800大關只差臨門一腳。不過今適逢期指結算，再加上聯準會週四將公布褐皮書，市場資金觀望，台股由紅翻黑，近午盤時小跌13點。

外資昨在台股期現貨同步小買，現貨買超3.39億元，已連續7個交易日買超，個股買超前5大為聯電、鴻海、開發金、兆豐金、統一；台指期淨多單增加237口，未平倉淨多單來到5萬6001口。今台指期結算，依往例盤勢波動較大，加權指數一度上下震盪90點。

個股以台積電表現最佳，昨日休息後，今再衝上歷史新高的239.5元天價，外資認為，台積電第四季受惠蘋果iPhone及區塊鏈應用拉抬，業績表現不俗，明年還有HPC高效運算、人工智慧、物聯網等應用，2018展望看好。

今太陽光電展登場，三合一整併概念股續強，昱晶（3514）午盤漲3％、昇陽科（3561）仍鎖漲停；昨宣布結盟的碩禾（3691）及茂迪（6244）也出現小漲。太陽能類股續強，紡織類股搭上紡織展熱潮，包括集盛（1455）、宜進（1457）各擁纖維認證及毛利走高題材，盤中攻上漲停，力麗（1444）投入食品級尼龍包膜，午盤大漲5.7％。