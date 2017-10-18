遠銀遭駭》顧立雄：銀行資安不落實 會讓他們感覺到痛

若銀行業者不能落實資安，金管會主委顧立雄（圖左）直言，一定會讓他們感覺到痛（記者王孟倫攝）

2017-10-18 10:28

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委顧立雄今天赴立院財委會專案報告並備詢。針對遠東銀行日前遭到駭客入侵盜款，顧立雄直言，檢視相關報告後，發覺遠銀未能落實資安的標準作業程序，若銀行不能積極落實資安，「會讓他們感覺到痛」。

立法院財委會今天以「建構國內金融機構資安聯防體系」，邀金管會主委顧立雄、財政部次長蘇建榮進行專題報告。

立委吳秉叡關切遠銀遭國際駭客盜款案，為何會發生這種事情，要如何防範？

顧立雄回應，剛看過金管會完成遠銀的報告，如果他（遠銀）能把每道程序都落實，就能防堵駭客入侵；銀行為何不能好好落實資安，其實，很大原因就是為了圖一個方便，結果，才造成重大漏洞 。

顧立雄強調，這就是問題所在，未來將針對「資安」與「洗錢防制」進行加強專案檢查，並且，若有銀行無法落實資安和洗錢防制 ，「會讓他們感覺到痛」。

顧立雄在稍早指出，金管位正在規劃設置「金融資安資訊分享中心」，可提供多項功能，包括：情資研判分析、資安資訊分享、通報服務、資安諮詢與教育訓練、協助資安事件應變處理等。