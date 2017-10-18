台自美操縱匯率觀察名單除名 中國仍留榜上

2017-10-18 10:30

〔記者黃佩君／台北報導〕美國財政部今天公布「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，將台灣自觀察名單中除名，但仍將中國列入，此外還包括日本、韓國、德國及瑞士。報告表示，台雖符合巨額經常帳順差金額高於GDP之3%之單一要件，但仍自觀察名單除名，且肯定台灣自上次報告公布後持續降低對外匯市場之干預，但仍希望持續提高透明性。美下次公布報告為明年4月，經濟部貿易局表示仍將密切觀察。

報告表示，美國財政部根據三項檢視要件，評定其貿易夥伴是否藉匯率政策從事不公平貿易。該三條件1.貿易夥伴國對美國之貿易順差超過200億美元；2.貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP之3%；3.貿易夥伴國持續進行單向外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買之金額超過GDP之2%。報告表示，凡同時構成前開三項要件之貿易夥伴，將被認定為藉由匯率政策從事不公平貿易競爭。

而本次審視期間，美國表示無任何貿易夥伴同時構成前述三項認定要件，台灣雖符合第一項要件，獲自觀察名單（Monitoring List）中除名，但仍將中國、日本、韓國、德國及瑞士列入。

其中，中國雖與台灣同樣僅構成第一項要件，但仍未獲除名。而日本、韓國、德國構成第一及第二項要件；瑞士則構成第二及第三項要件。此外，印度2017年上半年內持續購買外匯之金額達其GDP之1.8%，且對美享有貨品貿易順差，報告也指出美財政部將密切觀察印度之外匯與總體經濟政策。

而報告中對台灣改善匯率干預情況則給予肯定。報告表示，自前次報告公布後，台持續降低對外匯市場之干預，美財政部估計我國於2017年上半年之淨外匯購買金額為30億美元，約為去年同期間之一半。不過報告也指出，美財政部促請我主管機關，持續提高外匯存底管理及外匯市場操作之透明性。

貿易局表示，美國國會通過「2015年貿易便捷化及貿易執行法」，並於2016年2月24日生效，當時該法第701條即要求美財政部定期提出「美國主要貿易夥伴外匯政策」報告。美國財政部將對同時符合三項要件之貿易夥伴加強進行分析，並要求展開雙邊諮商。另倘經過1年之諮商，該貿易夥伴仍被財政部認為未改採合宜政策時，該部將建請美國總統採取救濟措施。

貿易局也表示，美財政部在每年10月及4月公布報告，主要貿易夥伴外匯政策報告，針對美方將於明年上半年公布之報告，本部與其他相關部會將共同持續密切注意。