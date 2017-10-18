台股盤前》台股昨終結連10漲 多頭氣勢還沒完

2017-10-18 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕台股昨（18）日終止連漲10天紀錄，下跌51.06點以10723.15點作收，但下跌幅度0.47％，僅將週一上漲幅度0.47％吐回，顯示台股本波多頭氣勢尚未完全結束。

技術面方面，由於10800點附近有壓，加上9日KD值已上揚來到89與84附近，週三期貨結算前後，指數難免得整理，如以目前上漲點數分析，以拉回0.382倍（約206點）計算，即拉回到10592前都為強勢拉回整理格局，更何況前波6月19日高點10664點已為短線重要支撐短線，由於外資法人近期也開始回補，因此預期拉回空間也不大，短線大盤將因量縮而進入高檔橫盤整理，操作上應該適當調節漲多個股，而逢低買進績優補漲股，本波短多操作者仍可持續偏多。

觀察重點

近期比特幣漲勢再起，包括3443創意、3661世芯-KY與6150撼訊等股買盤強勁，由於籌碼相當穩定，因此可持續追蹤此部分買盤。

太陽能由於3576新日光、3514昱晶及3561昇陽科三合一的大聯盟成軍後，因個股有不少溢價幅度大，所以三家公司週一停牌後週二交易而補漲，但週一大漲的同族群股則因漲多而拉回，顯示此產業中期走勢仍未明朗，因此偏向短期國內個別公司因素，操作上仍得再配合各公司營運基本面，仍是個別公司表現。

高股利率股方面，指數處在相對高檔，部分業績佳且有高股利率股成為短線資金挹注方向，包括2421建準、2377微星與6412群電等股走強，雖然此族群漲勢較溫和，但因有高股利率題材，因此可持續觀察指數在高檔的資金避風效應。

部分電動車則因預期Q3獲利佳，法人買盤持續關注，包括3665貿聯-KY、6138茂達、4721美琪瑪與4739康普等股相對走強，由於前波漲多因此短線籌碼仍需整理，但因中長線產業趨勢佳，因此可再持續觀察整體類股買盤是否可延續。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供