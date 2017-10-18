道瓊盤中突破23000點 美元指數小漲0.2％

〔即時新聞／綜合報導〕靠著多家企業公布財報利多，激勵紐約股市持續上漲，道瓊工業平均指數首度突破23000點，後又回跌到22996.57點，漲幅約0.2%。美元指數今日上漲0.26，來到93.51。
綜合媒體報導，美方將延長北美自由貿易協定（NAFTA）談判時間至2018年第一季，美元兌加幣刷新日最低點至1.2513元；美元兌日元漲0.02%，報112.21；歐元兌美元跌0.25%，報1.1766；英鎊兌美元下跌0.48，報1.3190。
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〔即時新聞／綜合報導〕靠著多家企業公布財報利多，激勵紐約股市持續上漲，道瓊工業平均指數首度突破23000點，後又回跌到22996.57點，漲幅約0.2%。美元指數今日上漲0.26，來到93.51。
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