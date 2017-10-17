退休金及早準備 專家建議用保險自己規劃年金

2017-10-17 20:51

〔記者廖千瑩／台北報導〕一年一度的九九重陽節即將來臨，全球人壽建議上班族，靠3招式及早準備退休金，靠自己掌握年金發放權。

全球人壽建議，想要擁有「晚美人生」，可用3招式迎老，第一招，就是預先準備，提早規劃，預先算出退休後「每月」可以領多少年金？以及評估看看這樣的每月年金夠用嗎？若不夠，從現在開始可以縮減哪些開銷？透過記帳固定支出費用，來提高每月退休儲蓄金額。

第二招，選對工具，讓小錢積少成多。在各種退休資產累積工具中，只有商業年金險可以掛保證「活多久領多久」，而且當年金險到期開始領年金時，每月金額絕對不會隨著政府更替、政府財政變化而縮水。目前市面上最夯的年金險就是利率變動型年金險，不論是小資族或青壯年都能依照自己的預算投保。以小資族為例，最低繳費金額只要1萬元，就可以透過網路投保躉繳型（一次繳清）的利變年金險，從年輕開始提早做退休準備。

第三招，定期定額，年年累積。針對預算較高的青壯年上班族，則可以選擇有提供未來轉入投保即期年金保險的利率變動型終身壽險來做規劃，再依照投保預計退休的時間來選擇適合自己的繳費年期，透過定期定額，長年期的規劃，以及每月或每年定期繳費，就能按部就班累積退休的另一桶金，而且在準備的過程中，對於退休生活也更期待，而不是焦慮不安。