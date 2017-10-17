股價沒起色 避險基金提案將瑞士信貸一分為三

由於瑞士信貸近年來在執行長譚天忠（Tidjane Thiam）的領導下，股價未見起色，導致投資人失去耐心，瑞士避險基金RBR Capital Advisor準備發動行動派投資人（activist investor）來分拆該行。（路透）

2017-10-17 19:40

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國「金融時報」報導，由於瑞士信貸近年來在執行長譚天忠（Tidjane Thiam）的領導下，股價未見起色，導致投資人失去耐心，瑞士避險基金RBR Capital Advisor準備發動行動派投資人（activist investor）來分拆該行。

獲得瑞士信貸前投資銀行共同主管狄波薩德（Gael de Boissard）支持的RBR，本週稍後將在摩根大通於紐約舉行的羅賓漢（Robin Hood）投資人會議上公布這項計畫。

由前分析師和交易員波里（Rudolf Bohli）成立的BBR，已成功動員行動派投資人對抗資產管理公司GAM、今年被中國海航集團併購的航空服務公司Gategroup。

過去一年瑞士信貸的表現優於多數歐洲同業，但該行股價卻只有譚天忠2015年上任時的近半。同一時間，道瓊歐洲600銀行指數僅下跌13%。

知情人士指出，波里將提議將瑞士信貸一分為三：恢復舊名為First Boston的一家華爾街投資銀行、一家資產管理公司、一家包含瑞士信貸零售和企業金融業務的財富管理集團。

BBR將攻擊瑞士信貸集團式的結構無法產生綜效（dis-synergies），一分為三可能使該行目前的400億瑞郎市值倍增。