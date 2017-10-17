連這個都copy！ 中國中芯也玩共同執行長

2017-10-17 18:50

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國晶圓代工大廠中芯國際靠挖角和模仿台積電來營運，結果被台積電甩得老遠，現在該公司也想模仿台積電的接班模式，週一宣布由趙海軍、出身台積電的梁孟松擔任共同執行長兼執行董事，開啟「雙首長制」，且即日起生效。

現年65歲的梁孟松，擁有加州伯克萊大學電機電腦科學博士學位，於1992年進入台積電，擔任資深研發處長，是台積電450項專利發明人，2003年與團隊研發出0.13微米銅製程，擊敗IBM揚名全球。

梁孟松被視為是台積電「叛將」，因為他在2009年離開台積電後到清大教書，半年後就轉入三星集團旗下的南韓成均館大學任教，期間涉嫌洩漏FinFET鰭式場效電晶體技術給三星電子。2011年他正式到三星電子擔任研發副總經理，台積電認為他洩漏營業祕密而提告，全案於2015年1月定讞，台積電勝訴，而梁孟松等競業禁止期限結束後，才又回三星電子任職。

去年梁孟松就被傳出要到中芯，但因當時他仍在三星電子任職，該消息遭到中芯否認。但中芯週一發布消息稱，梁孟松將擔任共同首席執行長兼執行董事，將掌管研發部門。

中芯董事長周子學表示：「歡迎梁孟松加入中芯管理團隊，並與趙海軍一起擔任共同執行長，他的加入將加強中芯研發處理技術的能力，縮短我們與國際同業在先進技術的差距。」除了挖角梁孟松，中芯去年底也延攬了台積電前共同營運長蔣尚義為獨立董事。

中芯表示，梁孟松擔任共同執行長兼執行董事的任期為3年，可獲得稅後20萬美元、約台幣600萬元的年薪。但梁孟松任職台積電17年，平均年薪高達台幣3600萬元。