房仲業者調查：感受房價下跌的不到5成了

2017-10-17 19:18

〔記者徐義平／台北報導〕房價看跌感受逐步淡化。根據房仲業者發布的第四季購屋意向調查，本季受訪民眾對於近半年看跌房價比率已經不到5成，相較去年同期看跌超過7成，有明顯收斂，不過，對於未來一年房價表現，看跌比率仍超過6成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年前3季調查的結果顯示，民眾對於近期的房價感受與未來的預期兩個指標，看壞的比例都是呈現收斂走勢，從2015房市修正以來，今年民眾對房市悲觀的情緒改善最明顯，在房市信心與情緒改善之下，今年市況則呈現量能回溫與價格盤整，對照近期國有房地的標售也有類似現象，當一再流標的國有房地，底價不再破底修正，降低民眾對於跌價的預期後，反而出現一波買氣。

對於過去半年想要購屋區域的房價看法部分，約46%受訪民眾認為房價下跌，明顯低於2016下半年兩次調查時的72%與74%，認為近期房價下跌的比例明顯減少，若分區域來看更明顯，新竹以南認為過去半年房價下跌的比例也明顯少於雙北市。

新竹以南 對於房市看法較樂觀

對未來預期的房價看法部分，則是持續緩慢的改善當中，看壞比例從2016年第四季74%，逐漸收斂至61%，此次調查是近5季調查以來較低的一次，看跌比例略有改善，但普遍對未來房價看法，現階段仍偏保守。

至於政策方向的問卷結果，有42%的受訪者認為政府不打房，會維持房市穩定，另外有6%認為會有利多救市，18%認為不清楚，認為政策會繼續打房的比例為34%，相對多數的受訪者對於政策看法都是偏向中性，政策的不確定性下降，可能也是買氣回溫與對房價悲觀情緒改善的原因之一。

曾敬德表示，從調查可發現民眾對房市情緒略為改善，反應到今年以來的市況，大致也出現價格盤整與量能反彈，但現階段房市溫度可能也僅是從冰凍庫逐漸回到常溫，絕大多數民眾對房價看法保守，仍是偏向大跌機率有限，有需求擇優購屋的階段，並非認為房價上漲帶動的購屋需求，市場也沒有投資的需求，短期內仍是維持盤整的機率較高。