想被股神錄取？巴菲特只要你這三項特點

巴菲特指出他求才最注重三個特點:智慧、精力與正直。當中正直是他最看重的部分。(美聯社)

2017-10-17 21:11

〔即時新聞/綜合報導〕股神巴菲特高齡87歲,先前宣布退出旗下控股公司波克夏哈薩威大部分的管理業務,但仍會參與公司重要的關鍵決策。他透露了徵人時最著重的三大人格特質:智慧、精力與正直的人格。

據《CNBC》指出,巴菲特曾在《內布拉斯加商業雜誌》(nebraska business magazine)上發表了一篇文章「人生所求的三件事:智慧、精力與誠信」(You look for three things: You look for intelligence, you look for energy and you look for integrity)。

巴菲特指出,誠信對他而言是最重要的,因為每個學生都具備足夠的智慧與精力,但是誠信卻是必須靠後天培養的,「一個人的大學時代的模樣可以預見在60歲時會是怎樣的人,如果他們在這段時期是個不正直的人,那以後也不會是,因為一個人的習慣是很難改變的」。

此外,巴菲特還分享,那些讓他做為榜樣去學習的人,通常都是慷慨、體面且善良的人,而這些人正是值得效仿的對象。