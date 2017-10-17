想被股神錄取？巴菲特只要你這三項特點

巴菲特指出他求才最注重三個特點：智慧、精力與正直。當中正直是他最看重的部分。（美聯社）

2017-10-17 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕股神巴菲特高齡87歲，先前宣布退出旗下控股公司波克夏哈薩威大部分的管理業務，但仍會參與公司重要的關鍵決策。他透露了徵人時最著重的三大人格特質：智慧、精力與正直的人格。

據《CNBC》指出，巴菲特曾在《內布拉斯加商業雜誌》（nebraska business magazine）上發表了一篇文章「人生所求的三件事：智慧、精力與誠信」（You look for three things: You look for intelligence, you look for energy and you look for integrity）。

巴菲特指出，誠信對他而言是最重要的，因為每個學生都具備足夠的智慧與精力，但是誠信卻是必須靠後天培養的，「一個人的大學時代的模樣可以預見在60歲時會是怎樣的人，如果他們在這段時期是個不正直的人，那以後也不會是，因為一個人的習慣是很難改變的」。

此外，巴菲特還分享，那些讓他做為榜樣去學習的人，通常都是慷慨、體面且善良的人，而這些人正是值得效仿的對象。