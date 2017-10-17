閒置工業地先罰後賣 罰款最高公告現值1成

賴揆拍板閒置工業地將「先罰後賣」，若囤地超過3年未開發、公告2年未處理，可先罰款，再強制拍賣；圖為閒置的台西工業區土地。（資料照，記者林國賢攝）

2017-10-17 18:06

〔記者黃佩君／台北報導〕為解決「五缺」缺地問題，賴揆上週拍板閒置工業地將「先罰後賣」，若囤地超過3年未開發、公告2年未處理者，政府可先罰款，再強制拍賣。而本週預計細節將出爐，工業局長呂正華今透露，罰款目前已在討論，約為公告土地現值的5%或10%，但仍待院內達成共識。

賴揆14日在政院主持會議，拍板閒置工業土地將「先罰後賣、強制拍賣」，並將修正產創條例，外界關切罰款、法源及具體實施方式。呂正華表示，目前已在著手提出產創條例46條之一的修法內容，預計19日院長賴清德與立委便當會時討論共識。

對「先罰後賣」之罰鍰金額，呂正華說，目前有多項討論，方案為公告土地現值的5%或10%，具體仍待達成共識。

此外，針對外界關心的拍賣底價等，呂正華則說會循一般拍賣模式，請估價師估價，之後送行政執行署參考。為保障地主財產權，目前討論出的價格下限約相當於當初取得土地的金額，避免因造成損失，衍生影響人民財產權的爭議。

而條文也設置「防逃條款」，其中包括兩年的限期改善期間不因土地所有權移轉而受影響，以及進入強制拍賣程序後，會以囑託登記方式禁止處分，避免因所有權移轉、分割、合併或設定負擔等方式逃避拍賣。

經濟部目前對「閒置土地」初步認定標準為「3+2」，即「閒置三年、緩衝兩年」。業者租購土地或產房建物，自取得使用或所有權後，超過三年未完成建廠、或建廠卻未具主要機械設備，或歇業超過三年等，則認定閒置。之後會公告及通知須於兩年內限期改善並完成建築使用，若無不可歸責於土地所有權人之事由，卻未能限期改善完成者，則會課予一次行政罰鍰後，進入拍賣程序。