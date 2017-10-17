和平電廠「整組壞去」 幸好天涼減少供電

2017-10-17 16:23

〔記者黃佩君／台北報導〕民營電廠（IPP）機組近日頻出問題，所幸秋颱帶來的陰雨天氣挽救供電。民營和平電廠繼上週五二號機破管後，今早一號機又因風扇馬達故障停機，兩台機組全部出問題，減少共124.86萬瓩電力，今備轉率5.54%，亮出橘燈。台電表示，兩部機組明天均可望上線，本週供電可望均維持在黃燈，應可保無虞。

民營電廠近期頻出包，麥寮電廠一號機連續兩週週末破管故障，13日IPP和平電廠一號機破管後，今早一號機又因風扇馬達故障停機，兩台機組今日全停，減少共124.86萬瓩電力，相當於短少3.6%供電。

台電表示，和平電廠一號機馬達故障已找到備料處理，明凌晨就有機會修復啟動；而二號機破管也可望於今日下午修復，明天正式併聯，和平電廠兩機組明天均可回到供電行列。而麥寮電廠一號機23日也可望歸隊。

而因天氣涼爽，儘管IPP機組頻出問題，今日最高用電量為上午11時26分的3272.9萬瓩，備轉容量181.2萬瓩、備轉容量率尚有5.54%，為橘燈接近黃燈。

台電表示，由於和平機組明皆歸隊，但氣象局預估本週天氣仍會維持涼爽型態，預估本週供電均可維持在黃燈，備轉率均在6.2%以上，應可保供電無虞。

而十月中以後陸續進入機組歲修期，目前台電尚有大潭電廠一號機部分，興達電廠2號機、興達天然氣廠1號機及台中電廠1號機分別因檢修、歲修及環保工程停機。