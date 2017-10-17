南亞科：第四季DRAM報價持續上揚

2017-10-17 16:28

〔記者洪友芳／台北報導〕DRAM廠南亞科（2408） 今年第三季大賣美光持股，獲利高達111.65億元，但認列可轉換公司債（ECB）的選擇權評價損失也達68.63億元，致使稅後淨利85.74億元，每股盈餘3.12元，不如市場預期。

南亞科今舉行法說會並公布財報。受惠DRAM價量上揚，南亞科第三季營收132.93億元，季增5.3％，營業利益42.45億元，季增1.9％，本業獲利穩定成長，業外處分美光認列投資收益也高達111.65億元，認列ECB的選擇權評價損失達68.63億元，單季稅後淨利85.74億元，雖不如市場預期，但季增32.1％、年增5.11倍，每股盈餘3.12元。

南亞科累計今年前3季稅後淨利183.39億元，每股盈餘達6.67元。

展望第四季，南亞科總經理李培瑛表示，本季市況供需比第三季更為嚴重吃緊，預估報價會持續上揚，以低功耗的DRAM漲幅最多、約達1成，其他產品漲幅約個位數；明年第一季也因需求持續強勁，DRAM報價估走向持穩不跌。

南亞科截至9月底，持有美光股數剩下2196萬6142股，占美光股權約1.97％。基於財務規劃，因應營運周轉金和償還借款，李培瑛表示，南亞科第四季仍會續出售美光持股，但受限美光增資有閉鎖期二個月，預計今年12月10日以後才會再出售美光持股。

南亞科今年1月24日發行為期5年的5億美元海外可轉債公司債，當時南亞科股價約50多元，但9月30日股價卻高漲達86.3元，南亞科今年上半年認列選擇權評價損失11.69億元，第三季認列損失68.63億元（侵蝕單季每股盈餘2.49元），累計認列損失80.32億元，其中包含已經轉換部份為30.72億元、未轉換部份評價損失為49.6億元。