友達太陽能系統今年裝置量拚2倍成長

友達建置和大工業廠房屋頂式停車棚499kW太陽能系統專案（友達提供）

2017-10-17 15:26

〔記者陳梅英／台北報導〕為響應政府實施「太陽光電2年推動計畫」，友達加速太陽能系統佈建，除了以屋頂型太陽能電廠為主力，更進一步拓展到地面型和水面型太陽光電市場，友達今年底台灣單一年度裝置量將較去年成長近2倍，累積總裝置量將可達125MW。

友達建置屋頂型太陽能電力系統已累積多年經驗，電廠實績遍布全台，今年已完成多項屋頂型太陽光電專案，包含已完成併網的富邦媒體科技北區物流中心998kW太陽能電廠，以及和大工業廠房屋頂式停車棚499kW太陽能系統專案。在大型電廠方面，友達也已取得高雄中正預校7MW電廠標案和台中漢翔航空2.1MW電廠標案。

友達近年更進一步拓展建置類型到地面型及水面型專案，以滿足更多元的電廠建置需求。在地面型太陽光電方面，友達今年取得台南關廟垃圾掩埋場3.5MW太陽能系統標案，將使垃圾掩埋場兼具發電功能，創造更大的經濟效益。在水面型太陽光電方面，因案場位於水面上的環境條件，得以降低太陽能模組溫度，發電效率比屋頂型高3~5%，因此政府近年來大力推動水面型電廠，友達今年已取得台南、高雄三起滯洪池標案，裝置量共達12MW。

因應多元電廠建置需求，友達也持續開發出高效率且符合特殊環境需求的太陽能模組產品，比如抗高濕、抗鹽霧太陽能模組，可符合水面型或鹽灘地等嚴峻氣候環境的太陽光電系統需求，模組組件阻絕濕氣能力提升40%以上，抗鹽霧能力也達一般業界標準的12倍，以確保安裝於嚴苛的環境條件之下，仍保有優良的發電表現。