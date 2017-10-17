中華徵信所：金控投資金融科技 最高最低差51倍

2017-10-17 15:42

〔記者王孟倫／台北報導〕CRIF中華徵信所今天公布國內金控集團對研發與FinTech（金融科技）投入經費調查；其中，金控業2017年對FinTech投資費用，呈現極大落差，最高一家金控的金額為4.58億元、最低只有0.09億元，相差51倍。

中華徵信所台灣區總經理郭曉薇指出，全球產業面臨著必須轉型的臨界點，而研發的投入，尤其是科技研發的投入更是加速各產業變革的關鍵，金融業迫不急待﹅勢所必然的轉型趨勢。

根據中華徵信所調查，我國金控業今年投入研發經費，平均每家為2.51億元，其中，平均每家投入FinTech費用為1.92億元;換言之，金控在FinTech投入費用占整體研發高達76.5%。

儘管金控投入FinTech占研發費用比例最大宗，不過，中華徵信所總編輯劉任直言，「相較於亞洲各國積極金融科技，台灣整體金控集團於金融科技投入方面，仍有不足」。

尤其，各金控今年投入FinTech費用落差很大，最高金額為4.58億元，與最低僅9百萬元，差距高達51倍，顯示各家金控對金融科技投入，仍有程度不同。

據瞭解，金額最高這家為大型民營金控，但中華徵信所不便透露名字。

劉任指出，調查顯示，金控集團未能大幅投入的三大主因：包括「資金投入與回報率不成比例」、「投入無法帶動新業務」﹅還有「技術與應用難以串聯」。

調查也顯示，各金控集團目前都認為｢手機金融服務｣與｢數位化交易｣為投報率中最具效益的項目；而重要的「數位徵信」則在調查中敬陪末座，是金控業在金融科技上投入最少的項目。