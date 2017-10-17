PV TAIWAN太陽光電展 明日南港展覽館起跑

2017-10-17 15:09

〔記者張慧雯／台北報導〕由外貿協會與SEMI主辦的「PV TAIWAN台灣國際太陽光電展」，今年邁入第11屆，將於10月18日至20日於台北南港展覽館展出，其中德國有9家企業合組「德國館」，顯見光電展越來越受到國際重視。

今年除有太陽能大廠茂迪、友達、元晶、有成、碩禾、新日光等大廠參展外，更結合多面再生能源與跨界整合，涵蓋「綠色運輸」、「綠色金融」、「氫能與燃料電池」等主題，就連電動車特斯拉，也將於展覽期間，推動環保節能電動車的試駕服務，台灣電動車大廠迪吉亞則將展示最新中型電動巴士。

茂迪董事長張秉衡說，昨天出現國內第一樁合併案，這是很好的、很樂見、更值得祝福的發展，產業單打獨鬥是很累的，一定要團結、共同取暖；同樣的，下游模組也開始整合，茂迪董事會也通過與碩禾成立模組公司。

元晶也宣布與子公司厚聚能開發一同參展，展覽主題除展示獲VPC認證的高效能太陽能單多晶太陽能模組，並展出最新趨勢之half-cut半切模組/雙面發電模組（BIFACIAL）/黑硅模組等先進技術，並結合太陽能上下游合作夥伴，展出智慧能源家用電網，並與知名車商共同合作展出，宣告元晶太陽能為台灣光電領跑者的企圖。

張秉衡也表示，台灣業者的機會是朝下游轉型，在政策轉型的情況下，創造出內需市場，茂迪在屏東、雲林等都與當地政府洽談太陽能電站，讓上游製造業有更多出海口，是一個很好的商機。