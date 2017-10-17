盤後：台股漲多面臨3大問題 恐將維持2週整理走勢

2017-10-17 14:59

〔記者李靚慧／台北報導〕台股連10漲後在今日中止，法人預期，台股結束過去長達2週的強勢上漲走勢，今日不但呈現漲多回檔走勢，且更面臨指數結構失衡、技術指標過熱、籌碼面瑕疵等3大問題，預期震盪整理走勢將持續二週，指數將在10500至10600間來回。

台股今日下跌51.06點，來到10723.15點，跌幅0.47％，成交金額為1188.52億元。凱基投顧經理許高銘指出，過去二週，台股的上漲主要受到台積電等權值股的帶動，但根據過去歷史經驗觀察，只要台股的創新高是基於大型權值股帶動，由於資金失衡，將使大盤陷入整理，預估這樣的整理將持續兩週。

此外，就技術面指標分析，同樣是因為大型權值股帶動，目前KD值面臨現指標過熱整理的壓力。持籌碼面方面，觀察外資買超與融資的變化發現，由於先前外資累積買超的高峰在今年8月初、指數在10600點，2個月後外資買超力道減緩，指數卻持續上漲，融資反倒增加了200億元，趨向「不健康」的表現，都將迫使大盤必須進行整理。

至於影響未來大盤整理表現的變數，許高銘分析，即將公布的第三季財報影響甚鉅。

許高銘指出，近期部分個股的表現，可能已先行反映第三季財報的利多，投資人不妨關注將發布的財報，如果實際公布的數字與原先預期的相去不遠，因先前股價已上漲，未來股價可能陷入整理；但若財報不如預期，股價恐將有較大的跌幅，此變數值得投資人留意。