台積電法說前下挫 台股攻連11漲失敗、收跌51點

台股昨創下連10漲的21年紀錄，今未能成功挑戰連11漲。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-17 14:15

〔記者羅倩宜／台北報導〕台股今（17）日開高走低，主要受明日台指期結算，外資轉倉，以及半導體類股翻黑影響。台積電（2330）今收跌2.5元，來到235.5元，多家外資同步調高目標價至260元以上。台股昨創下連10漲的21年紀錄，今未能成功挑戰連11漲。

台股今開高走低，成交量1188億，收跌51點來到10723點；搶攻10800點功虧一簣。除中國十九大會議在即，對台政策引發市場觀望，近期新台幣升值，也對產業獲利投下變數，另外資資金回流不明顯，新匯入部位有限，選擇在場邊觀望。

台積電週四即將舉行法說，今股價漲多拉回，帶動族群及大盤下挫。外資出具報告表示，第四季十奈米及28奈米需求旺盛，台積電營收仍看好。不過也有歐系外資認為，iPhone因新款X價格較高，成長動能不如預期，將影響半導體及下游零組件拉貨。

半導體類股轉弱，唯獨台積電轉投資的創意（3443）則因受惠比特幣機台需求，訂單看到年底，收盤漲停鎖死。另有來Amazon及Google等資料中心客戶，今年營運看好。

推出三合一整併題材的太陽能個股則大漲，昱晶（3514）、昇陽（3561）、新日光（3576）今恢復交易後同步攻上漲停。

外資昨在期貨多單留倉數略減2千口至5.57萬口，在明日結算前維持觀望。