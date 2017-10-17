「台灣精品隊」好威 義大利美女次長按讚

2017-10-17 13:48

〔記者羅倩宜／台北報導〕外貿協會以「台灣精品」名義冠名贊助義大利職業排球Latina隊，首戰後昨（16日）天在羅馬舉行記者會。義大利總理府次長寶拉（Paola de Micheli）表示，「Latina隊在義大利職賽有47年歷史，比我的年紀還大，保持這麼久參賽紀錄不容易，台灣很有眼光！」貿協董事長黃志芳說，昨頻頻得分的攻擊手Sasha Starovic獲得高人氣，「國內好多朋友用line問我sasha是誰。Sasha，你現在在台灣己經有很多粉絲！」引起現場大笑。

義大利總理府次長寶拉米歇里昨出席貿協與「台灣精品Latina隊」記者會，43歲的她是義國現任Gentinoli政權的要角，被喻為「魅力次長」。她昨以「義超聯賽」（Super Lega, 義大利職業排球超級聯賽）總裁身份出席。她說，自己年輕時也是排球選手，對這項運動有很高的熱情；「台灣選中Latina隊冠名贊助，眼光獨到，相信球隊表現會愈來愈好。」

義超聯賽執行長里奇（Massimo Righi）表示，昨現場觀賽，發現去年排在10名以外的Latina隊，完全脫胎換骨，下半場強壓去年排名第5的Verona隊，表現相當精彩，「未來可安排Latina隊到臺灣打球，感受臺灣的熱情。」

黃志芳表示，昨日記者會的地點在Foro Italico體育場，1960年義大利主辦羅馬奧運，台灣就在這裡拿到史上第一面奧運獎牌（楊傳廣）。「今天再回到這裡，並與義大利球隊合作，意義非凡。」

黃志芳說，「台灣之所以跟Latina隊建立關係，是因為我們最優秀的排球國手黃培閎今年被Latina隊選中，我們才知道原來義大利有一支這麼棒的職業隊。」他表示，贊助Latina隊，不但代表家鄉對台灣選手黃培閎的支持，也希望在義大利提升台灣的形象、推廣台灣精品。

黃培閎說，在義大利2個月非常適應，也與隊員相處融洽，昨雖然未上場，但對同伴的表現很自豪，期許自己能盡快為Taiwan Excellence Latina贏球。

黃志芳說，黃培閎在台灣已有很多粉絲，經過昨晚驚心動魄的比賽，主播從頭到尾不斷大喊Sasha、Sasha（塞爾維亞籍攻擊手，昨晚頻頻得分），「很多台灣朋友一直用手機問我誰是Sasha 所以Sasha經變成台灣的英雄了！」全場大笑並轉頭向Sasha比讚。

黃志芳說，台灣精品贊助Latina隊，讓台灣和義大利的心連結起來；不止單向提升台灣在義大利的形象，也讓義大利更為台灣所熟知，是雙贏。「昨晚有12萬台灣人看直播，從今以後，義大利和Latina跟台灣關係更深！」

義國奧會主席Fabbricini昨也在現場，自嘲歲月催人老，因57年前台灣在羅馬奪牌時，他在現場。「義大利排球在全世界是常勝軍，相信台灣精品與義大利排球是最『Excellence』的組合。」