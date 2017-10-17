星展集團：彭淮南將卸任 央行明年Q3前貨幣政策不變

2017-10-17 13:41

〔記者李靚慧／台北報導〕央行總裁彭淮南即將卸任，外界關注央行的貨幣政策是否會有大變化。星展集團今日指出，彭淮南20年任期已累積一定聲望，未來的繼任者，無論是來自內部或是外部，為避免引起市場太大的不穩定性，預期未來的4個季度、明年Q3前，貨幣政策將不會有太大變化。

星展集團今日發布最新經濟展望，在貨幣政策方面，星展集團經濟學家馬鐵英分析，雖然央行將面臨總裁退休、新總裁交接的變數，但在未來4個季度，就是在明年Q3之前，央行的貨幣政策不至於出現太大、突然的變化。

馬鐵英解釋，從中長期觀點觀察，台灣目前景氣雖有好轉，但仍處於低成長的軌道，物價上漲壓力仍溫和，未來1年通膨的壓力不至於升溫，在此狀況下，星展集團認為，貨幣政策按兵不動，應是最好的選擇。

馬鐵英指出，雖然目前不知未來接任央行總裁的人選是誰，但認為不至於會有太大的變化，畢竟彭總裁在位20年間，累積了一定的信任及聲望，新的繼任者，應該也不會有太大的、突然的政策變化，否則將使社會帶來不確定性。

馬鐵英分析，繼任者的背景，若是央行內部人選，代表更可延續既有的貨幣政策；若是外部人選，來自於政府部門或企業界又有不同。

當人選具政府背景，如出身財政部等其他政府等單位時，外國投資者可能會認為貨幣政策會傾向維持較寬鬆，以刺激經濟成長。但若央行新總裁具有市場背景，例如出身金融機構負責人，外界可能期待央行積極推動市場改革，包括減少監管措施，推動金融市場自由化。