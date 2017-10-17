早盤走弱 新台幣貶值2.2分

2017-10-17 12:32
早盤走弱，台幣貶值2.2分。（記者吳佳蓉攝）
〔記者吳佳蓉／台北報導〕隨韓元等亞幣走弱、台股下跌，今日新台幣早盤趨貶，午盤暫收30.180元兌1美元，貶值2.2分，台北外匯經紀公司成交量3.4億美元。
外匯交易員表示，早盤交投清淡，多為實質買賣需求，開盤新台幣即收韓元等亞幣走弱而轉貶，至午盤貶值2.2分。
今日新台幣以30.200元兌1美元開出，最高30.173元，最低30.210元，午盤暫收30.180元，貶值2.2分。
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早盤走弱，台幣貶值2.2分。（記者吳佳蓉攝）
〔記者吳佳蓉／台北報導〕隨韓元等亞幣走弱、台股下跌，今日新台幣早盤趨貶，午盤暫收30.180元兌1美元，貶值2.2分，台北外匯經紀公司成交量3.4億美元。
外匯交易員表示，早盤交投清淡，多為實質買賣需求，開盤新台幣即收韓元等亞幣走弱而轉貶，至午盤貶值2.2分。
今日新台幣以30.200元兌1美元開出，最高30.173元，最低30.210元，午盤暫收30.180元，貶值2.2分。