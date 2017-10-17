1年兩前台積電大將前進中芯 除了梁孟松還有他

台積電前共同執行長蔣尚義去年12月也被中芯委任擔任該公司第三類獨立非執行董事。（資料照，記者洪友芳攝）

2017-10-17 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕前台積電研發處長梁孟松昨（16日）正式加入中國「中芯國際」，與中芯原執行長趙海軍共同擔任聯合執行長暨執行董事；梁孟松表示，對他而言這是機遇也是挑戰，未來將致力於提升中芯在國際積體電路製造領域的競爭力。

除了梁孟松，去年12月台積電前共同執行長蔣尚義，也被中芯委任該公司第三類獨立非執行董事，現年71歲蔣尚義在半導體業具極高輩分，曾是台積電董事長張忠謀很信任的研發大將，也受台積電內部敬重，當時出任中芯獨董引起半導體業震撼。

綜合媒體報導，「中芯國際」昨發布公告指出，任命趙海軍、梁孟松擔任中芯國際聯合執行長兼執行董事；中芯國際董事長周子學表示，梁孟松的加入能夠加強制定技術規劃的能力，並將公司文化提升到一流水準。梁孟松則表示，這對他而言是機遇也是挑戰，期待與新團隊的合作，台積電對此不評論。

趙海軍現年54歲，2010年加入中芯，2013年獲委任為公司首席運營長兼執行副總裁，2013年被委任為公司在北京成立的下屬合資公司中芯北方集成電路制造（北京）有限公司總經理，今年5月獲委任為中芯國際首席執行長。

梁孟松現年65歲，在半導體業界有33年經歷，曾任職台積電17年，擁有多項專利，2009年離開台積電、加入南韓三星企業。