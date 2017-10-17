當年若花4萬買比特幣 今取代郭台銘成台灣首富！

比特幣上週漲至歷史今高，衝破5800美元大關，這8年來漲幅已超過760萬倍。（法新社）

2017-10-17 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕比特幣上週漲至歷史今高，衝破5800美元大關，這8年來漲幅已超過760萬倍，專家計算，若當年大膽投資新台幣4萬元，現金資產已將近新台幣3000億，比台灣首富郭董還有錢！

比特幣8年來漲逾760萬倍

比特幣近日爆漲，上週五漲破5842美元，與2009年1個比特幣僅能換0.077美分相比，價值漲幅超過760萬倍，對此有投資客大膽預言，明年比特幣還會再翻4.75倍，不過由於6000美元大關就在眼前，許多人也開始提出警告。

8年前投資比特幣4萬 今市值近台幣3千億

根據計算，若在2009年投資約3.9萬元台幣，買進168萬個比特幣，如今市值將超過98億美元（2958億元台幣），就比台灣首富郭台銘有錢，若投資16萬元台幣，還可能取代今天亞洲首富的地位。

9月底比特幣曾大跌，不過，比特幣熱潮最近再起，價格不僅再度回升，近日更是一度創下新高，有預測指出，比特幣將在2018年2月價格達到驚人的2萬7395美元。有專家認為雖然可能無法達到預測漲幅，仍認為比特幣還有相當大的上漲空間。