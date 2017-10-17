10/17重要財經新聞一覽

台灣蝦皮電商集團遭質疑掩蓋中資身分規避審查，經濟部表示若屬實將處分。（記者黃佩君攝）

2017-10-17 09:34

自由時報財經︰蝦皮避中資審查 經部︰屬實可撤資

在台灣電商界快速崛起的「蝦皮拍賣」，母公司SEA擬在美國上市籌資，律師葉光洲調閱SEA的上市說明書，發現背後真正的大股東是中國騰訊公司，質疑蝦皮拍賣在台登記的三家公司都是人頭，規避經濟部的中資審查，已向台北地檢署告發三家公司及負責人涉犯刑法使公務員登載不實罪及違反兩岸人民關係條例。

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