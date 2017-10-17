中國經濟復甦？ 銅價飆破7000美元、創3年新高！

上週五中國海關公布進出口數據，中國進口銅材共43萬噸，月增率達雙位數的10.3%，顯示中國對於銅的原料需求，今天盤中銅價應聲大漲3.46%。（美聯社）

2017-10-17 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國公布九月生產者物價指數 （PPI） 年增率大漲6.9%，以及中國9月銅進口創半年新高的刺激，加上美國聯準會主席葉倫（Janet Louise Yellen）隔夜發言，稱美國通脹有可能加快，帶動週一（16日）倫敦銅價收盤狂漲3.7%，結算價報每7134.50美元，突破每公噸7000美元大關，寫下3年新高！

中國PPI年增6.9%，創下近30個月的新高，加上上週五中國海關公布進出口數據，中國進口銅材共43萬噸，月增率達雙位數的10.3%，顯示中國對於銅的原料需求，今天盤中銅價應聲大漲3.46%。

中國人行行長周小川15日針對中國經濟復甦發表看法，他提到今年以來中國經濟的增長動能出現了較大復甦，上半年中GDP成長率實現了6.9%之增速，估計下半年中國GDP成長率將上看7.0%。

觀察中國經濟，可觀察銅的價格走勢，而隨著中國經濟近幾季的持續復甦，倫敦期銅今年至今也已累計上漲了24.32%。