台股盤前》外資已連6天買超 投資人需留意外資動向

外資已連續六天買超台北股市，金額達301億元台幣，惟在台指期部分已連兩降，雖口數變化不大但建議投資人仍需注意外資資金動向。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-17 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕昨日台北股市在太陽能廠合併利多消息帶動下，太陽能股群起強攻，帶領加權指數開高走高，且午盤過後蘋概三雄獲市場資金挹注，持續帶領加權指數擴大漲幅，最終收在最高10774.21點，上漲50.12點，成交量為1256.60億元；加權指數續創新高，三大法人連續三個交易日同步做多，16日合計買超金額為新台幣61.92億元，外資買超49.40億元，投信買超2.74億元，自營商買超9.78億元。外資在台股期貨的多單未平倉部位降2,056口，為55,780口。

昨日美股受惠銀行股大漲及稅改政策受背書情況下，三大指數同步再創新高，外資已連續六天買超台北股市，金額達301億元台幣，惟在台指期部分已連兩降，雖口數變化不大但建議投資人仍需注意外資資金動向。

觀察重點：

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並進而持續創高，反彈成交量能否大於20日均量，短線盤面主流為半導體、蘋概、LED、PCB上游、車用等，選股方向另可留意工業4.0、被動元件、網通、新閣揆概念股、中國內需股、集團股等。

大立光（3008）第三季在產品組合轉佳帶動下，推升單季毛利率回升到67.93％、比前一季提升約1.2個百分點，稅後純益77.70億元則比前一季大增64.8％、EPS為57.93元，為今年單季新高和歷史第三高。大立光執行長林恩平表示，對於第三季的良率仍不滿意，未來還有成長空間，至於10月份的營收會比9月好，11月則受到客戶仍在調單影響，仍無法確認。觀察大立光在利多帶動下能否站穩季線。

電子書閱讀器朝向大尺寸化發展，亞馬遜推出最新版的Kindle Oasis電子書，首度配備高達7吋的大螢幕，也讓其電子紙獨家供應商元太（8069）營運增添大補丸。在新品備貨效應之下，元太9月營收衝上16.91億元，帶動第3季營收達47.91億元，創下15個季度以來新高。由於元太今年不僅電子書閱讀器市場穩健，又有智能標籤助威，下半年營運成長動能看好。元太近期守穩月線，有機會挑戰前波高點。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供