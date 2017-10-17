加泰獨立陷僵局 歐元下跌、美元指數小漲0.15％

2017-10-17 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕美股今日在石油類股、銀行股雙雙帶動下，三大指數創下新高，美元指數則上漲0.15%，來到93.27。

而在加泰隆尼亞與西班牙政府就獨立一事結果未明的情況下，歐元兌美元下跌0.21%，報1.1797元；英鎊兌美元則下跌0.26%，報1.3253；美元兌日圓上漲0.32%，報112.17元。

美國白宮發布經濟分析報告，川普稅改若將企業稅率從現行的35%調降至20%，美國經濟可能達到全年增長3%的GDP成長率，美國勞工每年可能因此加薪4000至9000美元。