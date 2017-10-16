陸央行出手 支付寶正式被網聯收編

阿里巴巴旗下經營支付寶的螞蟻金服收購美國速匯金公司，已成為美國華府嚴審中資交易的測試案例。（彭博）

2017-10-16 23:50

〔中央社〕為加強對第三方支付的監管，中國央行要求各銀行和支付機構於15日前遷移至官方主導的「網聯平台」。目前已有20餘家支付機構和銀行完成手續，其中也包括規模最大的支付寶。

中國人民銀行（中國央行）支付結算司8月4日下發通知，自2018年6月30日起，支付機構受理的涉及銀行帳戶的網路支付業務全部透過網聯平台處理。各銀行、支付機構應於10月15日前完成接入或遷移至網聯平台的手續。

網聯一般被理解為「網路版銀聯」或被稱為銀聯的「弟弟」，是在中國央行指導下，由中國支付清算協會組織成立，用以處理由非銀行支付機構發起的、與銀行交互的支付業務，是一個線上支付統一清算平台。

央視新聞報導，中國大陸目前主要的第三方支付機構，都獲得入股網聯的資格，包括財付通、網銀在線、快錢、百付寶、支付寶、平安付、翼支付等。但先前有報導指出，最大股東仍是中國央行，主要股東也都是「央行的人」。

分析指出，網聯平台就是中國央行強加給第三方支付的一個仲介機構，目的就是將這些「野蠻生長」的第三方支付機構「收編」，以利監管資金流向。此外，也讓中國官方能掌握第三方支付機構所擁有的各種大數據。