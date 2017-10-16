BBWF 2017將登場 中磊推超寬頻網路、智慧家庭應用

2017-10-16 23:45

〔記者王憶紅／台北報導〕中磊（5388）今（16）日宣佈，將參展全球寬頻產業年度盛會Broadband World Forum 2017（寬頻世界論壇，簡稱BBWF 2017）。這是中磊自2011年以來連續第7年參展，此次將展出雙主軸核心產品－「超寬頻網路（Ultra-Broadband Network）」及「智慧家庭應用（Smart Home Application）」。

BBWF 2017將於10月24日至26日期間於德國柏林舉行，全球逾300家電信大廠及系統服務商皆將與會，廣泛交流下世代寬頻技術發展及應用。

據市場研究機構Broadbandtrends資料顯示，全球固網寬頻使用人數由2016年底7.76億人，預估至2022年底將達到8.59億人。

中磊總經理王煒表示，中磊參與BBWF 2017，透過與國際電信客戶互相交流，掌握市場需求，同時，除展現全球布局的強大企圖心，也將歐洲市場視為可望成為年度成長重心之一。

隨著高畫質影音高畫質影音串流、物聯網等新興應用蓬勃發展，加速網路頻寬需求邁入兆位元（Gigabit）新紀元。中磊此次會場中將展示全系列新世代超寬頻接取設備，支援最新技術如10G PON、G.fast、eVDSL整合型IAD、閘道器等產品，10G PON可無縫相容原EPON/GPON技術，協助營運商搶攻傳輸速率達1Gbps以上之超高速網路商機。

另外，中磊將動態展示整合AI功能之智慧物聯網解決方案，包括具人臉辨識之高階網路攝影機及智慧語音助理，可聲控家庭連網裝置及各式感測器，如播放音樂、開啟防盜系統、設定空調溫度等，更結合自行研發之雲端服務平台，彙整並分析大數據資料，提供客製化之居家安全監控、智慧能源管理、智慧照明控制等寬頻加值應用。