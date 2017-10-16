彰濱工業區電鍍一期、二期賣光光 三期起跑先漲價

2017-10-16 22:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就在中央政府宣布要對農地違建工廠施展鐵腕後，彰濱工業區第3期電鍍專區土地登記作業，從今天開始起跑！

彰濱工業區服務中心主任丘慶智表示，彰濱工業區電鍍專區第1期、第2期都位於鹿港區，總計約為41公頃，共賣給113家業者，依規定在交地之後，購地業者必須在2年內取得使用執照。

丘慶智指出，電鍍1期、電鍍2期的土地已全都租售完畢，電鍍3期位於由中華工程開發的彰濱崙尾區，面積約有50公頃，土地登記作業今天開始起跑。

中華工程開發公司人員表示，電鍍3期土地可以或租或售，劃分成230個坵塊，每坪售價在4萬6000元到5萬元間，即日起至11月14日止，彰化縣內業者優先登記，採「承租優先於承購」原則辦理，等到登記面積超過7成再進行公共設施的開發。

不過，水五金產業發展協會理事長楊永芳表示，電鍍3期地點相當偏遠，土地價格卻比1、2期還要貴，不合理，應該要降價才對，才能吸引業者進駐。

對此，中華工程開發公司人員表示，電鍍1期土地售價約為3萬8000元，2期約為4萬2000元，相形之下，電鍍3期土地售價確實比前兩期高。

劉玉平指出，全縣列管的電鍍工廠約有3、400家，其中約有6成是未登記工廠，也就是俗稱違章工廠，由於電鍍3期已展開土地租售作業，並以縣內為優先登記，由於違章工廠的環境經營成本日益提高，遷入合法專區，可有效降低違章工廠家數。