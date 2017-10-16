前研發處長梁孟松加盟中芯 台積電不評論

2017-10-16 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕前台積電研發處長梁孟松今天（16日）正式加入中國「中芯國際」，擔任聯合執行長暨執行董事。台積電對此不評論。

「中芯國際」今天發布公告指出，任命趙海軍、梁孟松擔任中芯國際聯合執行長兼執行董事。中芯國際董事長周子學表示，梁孟松的加入能夠加強制定技術規劃的能力，並將公司文化提升到一流水準。梁孟松也表示，這對他而言是機遇也是挑戰，期待與新團隊的合作。

梁孟松現年65歲，在半導體業界有33年經歷，曾任職台積電17年，擁有多項專利，2009年離開台積電、加入南韓三星企業。