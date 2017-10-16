台積電資深副總經理左大川將退休

台積電今（16）日宣佈，該公司資深副總經理左大川決定將於明年3月1日退休，左大川的資材及風險管理職務將由副總經理林錦坤接任、資訊技術職務將由資深處長陳文耀接任。圖將林錦坤。（記者洪友芳攝）

2017-10-16 16:03

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電今（16）日宣布，該公司資深副總經理左大川決定將於明年3月1日退休，左大川的資材及風險管理職務將由副總經理林錦坤接任、資訊技術職務將由資深處長陳文耀接任。

左大川表示，他退休後生涯規劃會將大部份時間留給家庭，以享天倫之樂。據了解，左大川早有退休之意，多次提出退休但獲董事長張忠謀慰留。

左大川於1996年加入台積電，曾分別擔任多個組織的主管職務。台積電表示，他帶領資訊技術組織一路從生產自動化、資料分析發展到近來的機器學習，對協助公司提升營運效率及加速研發速度上有卓越貢獻；同時，在資材及風險管理的業務上也帶領公司與供應商建立長期友好的雙贏關係。

左大川表示，他對台積電近21年的經歷是非常感恩的，尤其是感謝董事長給予他個人能參與台積電奇蹟式的成長過程。當他剛加入台積電時，台積電只是一家剛超過10億美元營收的中型公司，經過21年後，已成為超過300億美元營收及100億稅後淨利的世界頂級公司，而且市值也超過,000億美元。

左大川感性形容，他在台積電猶如一趟比雲霄飛車還要刺激的經歷，真是任何人一生中都難得碰到的機遇。在這過程中也有幸能近距離觀察董事長的決策過程，從中學習到了何謂策略思考（strategic thinking）及深度思考（in-depth thinking），這真是莫大的奇遇，除了感恩，還是感恩。