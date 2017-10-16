顧能上修今年全球半導體產值將年成長19.7％

2017-10-16 16:04

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）上修今年全球半導體業成長幅度，預估今年全球半導體總營收將達到4111億美元，較去年成長19.7%。這是近7年半導體業成長最強勁的一年。

顧能表示，金融危機之後，2010年全球半導體營收曾增長達31.8%，之後皆走向每年個位數百分比成長幅度居多，預估今年將是2010年之後，成長最為強勁的一年。

顧能於七月中曾提出預估，指今年全球半導體總營收將達到4014億美元，較2016年增加16.8%。今天進一步提高預估值。

Gartner研究總監Jon Erensen表示，記憶體持續帶領半導體市場上揚，隨著供需情勢拉抬價格走高，今年記憶體市場可望年增長57%。

Jon Erensen指出，以DRAM為首的記憶體缺貨潮，將持續帶動半導體營收提升，且成長力道逐漸擴散到其他半導體類別，包括非光學感測器、類比晶片、分離式元件與影像感測器等，在2017年的成長幅度都將超過10%。

Jon Erensen進一步認為：「時序邁入第四季，記憶體成本持續走高及零組件的短缺令人擔憂。隨著記憶體帶動各種電子設備領域的材料清單（BOM）成本上揚，我們也觀察到OEM代工業者開始提高定價，將增加的成本轉嫁出去。」

Gartner並預測2018年半導體市場可望成長4%，達到4274億美元；2019年隨著各大廠商增加新產能，記憶體市況將開始扭轉，屆時半導體市場恐將下滑1%。