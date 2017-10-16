美國2大電信商擬合併 投入5G行動通訊大戰

美國排名第三大的行動電信公司T-Mobile，計畫與第四大的Sprint合併。（彭博）

2017-10-16 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國排名第三大的行動電信公司T-Mobile，與第四大的斯普林特Sprint，計畫公布合併協議，若成功將擁有超過1.3億美國用戶。此舉是為了要對抗美國電信龍頭Verizon與第二大公司AT＆T，進而在5G行動產業占有立足之地。

據《路透》報導，消息人士透露，T-Mobile與Sprint若合併，不會立即出售資產，因為兩間公司試圖在監管機構要求讓步之前，試圖保留更多的成本協同效益。雖然在合併公告中不剝離資產是很常見的，但T-Mobile和Sprint的做法表明，這些公司計劃在沒有事先作出讓步的情況下，與美國反壟斷和電信監管機構進行談判。

美國司法部處理反托拉斯法的人士，則對這筆交易持懷疑態度，但要等到雙方公司同意並公佈，監管機構才能開始審查企業合併。消息人士指出，T-Mobile和Sprint正在計畫的談判策略，是想要解決監管機構對資產銷售的需求，包括在其宣布合併之後，公司有可能會被剝離部分的訊號頻譜許可證。

T-Mobile與Sprint的合併協議，預計將於10月底或11月初進行，並且傾力推出下一代5G行動技術，而這需要大量投資。T-Mobile和Sprint則對合併消息都拒絕發表評論。

莫菲特內桑森研究公司（MoffettNathanson Research）分析師莫菲特（Craig Moffett）對此表示，Sprint和T-Mobile最好先去了解監管機構的想法，並釐清是否有任何可以預先處理的事情，以解決一些可能會發生的問題。

瑞銀集團（UBS）分析師霍都利克（John Hodulik）認為，美國聯邦通信委員會可能會迫使T-Mobile和Sprint進行一些資產剝離，因為合併後的公司將擁有超過300個頻波，甚至高於Verizon和AT＆T的比例。

事實上，T-Mobile光是在今年初政府的頻波拍賣中，就花了80億美元（約新台幣2400億元）。Sprint則沒有參與拍賣，因為其宣稱其擁有高頻段，這表明該公司的頻段可以高速傳輸大量訊息。

而為了面對AT＆T和Verizon將來推出的5G行動產品，最重要的對抗方式就是獲得很多的頻譜，這樣才能在高速網路競爭中保有一席之地。目前T-Mobile和Sprint已經差不多初步同意的合併條款。但消息人士透露，T-Mobile和Sprint之間的合併談判，仍有可能中止。