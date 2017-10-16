元晶再投資500億 全台最大太陽能電廠座落屏東

元晶董事長廖國榮、屏東縣長潘孟安、合作金庫南區中心協理謝政雄（左至右）。（記者邱芷柔攝）

2017-10-16 14:40

〔記者邱芷柔／屏東報導〕深耕太陽能產業的元晶太陽能科技股份有限公司，繼今年4月在屏東設立模組廠後，今天再與屏東縣政府簽訂合作備忘錄，計劃投資500億，在屏東打造全台規模最大的太陽能發電廠。

元晶董事長廖國榮表示，在決議到屏東建太陽能發電廠的過程只花了3個月的時間，這個投資案是目前台灣最有效率及產能最大的廠，預計總設置量達1ＧＷ，相當於每年可發電13億度，約可以供給20、30萬戶能使用，這樣的規模，以單一地區來說是全球的前5大廠。

廖國榮說，今年4月動工的模組廠，在年底就能開始試做，預計明年2月開始量產，而發電廠將在土地取得、電線配置各單位合作下，預計3年內就能完成這項投資計畫，未來待全球電動車規格成熟後，元晶也希望在屏東發展電動車、電池，他認為明年全球對於電動車的規格會更明確。

元晶在屏東建置的模組廠投資金額約40、50億，電廠總投資金額則將超過500億，在屏東縣政府積極媒合下，合作金庫商業銀行啟動綠能貸款專案，大力支持元晶投資案。

廖國榮說，未來工廠對於工程師、操作、清潔等人員需求相當大，預計能創造上萬的就業機會，屏東是他看過全台最適合發展太陽能的地方，除了天氣條件，縣長潘孟安對於綠能發展，兼顧太陽能發電與農業得理念，與他的想法不謀而合，所以在屏東發展綠能的路上，元晶希望可以盡一份力量。

縣長潘孟安表示，過去屏東在綠能產業的發展，讓業者看見屏東，特別感謝元晶公司能落腳屏東，元晶在去年購置土地後，今年4月立即動工設廠，相當有效率，今天再加碼投資500億設置1GW的發電廠，預估每年能減少約70萬公噸的碳排放，相當於1800座大安森林公園的吸碳量，元晶讓屏東綠能發電從生產鏈、供應鏈到製造業、銷售端成為一條龍式，對屏東電力與生活環境有相當大的正面幫助，也期待這樣的投資可以帶動更多效應，創造更多在地就業機會。