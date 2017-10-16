《富比士》首推全球最受信賴公司排行 台灣企業3家上榜

華碩在最受信賴公司排行榜中排名第26，是台企唯一一家進入百名之列。（資料照，記者李秋明攝）

2017-10-16 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕《富比士》（Forbes）首次推出最受信賴公司排行榜（Top Regarded Companies list），調查範圍是以《富比士》2017全球2000大上市公司為評選對象，從中選出前250名最受信賴公司，台灣有3家企業上榜。

《富比士》與Statista合作，邀請來自60個國家和地區的1.5萬名受訪者介紹自己對全球企業2000強公司的看法，從信任度/誠信度、社會操守、雇主情況、公司產品或服務的等各方面表現，來評估對這些公司的信賴度，其中德國企業巨頭西門子（Siemens）成為最後信賴公司排行榜上第1名。

西門子在《富比士》全球企業2000強榜單上僅排第50名，卻成為最受信賴公司榜上排名第一，該公司擁有35.1萬名員工，過去一年中銷售額達到900億美元，利潤達64億美元，資產達1540億美元，市值達1197億美元。

法國的米其林集團（Michelin Group）排名第2，美國Google母公司「Alphabet」排名第3，「Alphabet」也是全球最佳雇主榜的第一名，4到10名分別為，日本任天堂（Nintendo）、美國迪士尼（Walt Disney）、丹麥啤酒企業嘉士伯（Carlsberg）、美國蘋果（Apple）、義大利汽車商法拉利（Ferrari）、美國連鎖飯店企業希爾頓（Hilton）及日本松下電子（Panasonic）。

雖然台灣有47家公司列入2017年全球2000大上市公司，僅有3家企業入選最受信賴公司排行榜，其中排名最高的為華碩，雖然在2000大公司排行中排884名，在最受信賴公司排行榜中排進26名，也是台企唯一一家進入百名之列，台積電則排名第177名，在2000大上市公司居台企第一名的鴻海，在最受信賴公司排行榜中位居248名。