傳產轉型高科技盛會 台北紡織展今開幕

台灣紡織業盛會—第21屆台北紡織展今（16）日在南港展覽館開展（記者陳柔蓁攝）

2017-10-16 10:44

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣紡織業盛會—第21屆台北紡織展今（16）日在南港展覽館開展，要展現完整得產業價值鏈與差異化優勢，紡拓會董事長詹正田在開幕式表示，曾經被視為夕陽的紡織業已轉型為高科技產業，這個經驗可讓其他傳統產業參考。

詹正田說，今年有380家，800多攤位，100多知名品牌廠家參展，維持以往水準，也展現了台北紡織展的績效、口碑，紡織在1970、80年代是推動經濟起飛的重要引擎，在經貿自由化衝擊變夕陽產業，現在已經成功轉型為高科技產業，經驗可讓其他產業思考。

詹正田認為，紡織業能夠帶領台灣走向未來、提升國際能見度。2010、14年的世足賽，里約奧運、世大運代表隊服裝使用台灣機能性紡織品所製造，機能性紡織品台灣佔領先地位。這次多家紡織公司世大運贊助選手與工作人員服裝，國際再一次看到台灣，

經濟部國貿局局長楊珍妮表示，台灣紡織業者與國際的重要溝通平台，經濟部重視這個活動，會協助紡織業者的拓展與研發。台灣紡織業有完整供應鏈、響應全球環境環保公約，且回應消費者綠能需求。

楊珍妮歷經中美紡織談判、日內瓦紡品協定等，深知紡織業者做生意的辛苦，但紡織仍能做到台灣第四大外匯產業、去年有出口99.3億的佳績，她觀察到7月起世界景氣漸入佳境，希望在景氣復甦的情況下，紡織產業能再創佳績。她感謝紡織業響應政府全球佈局，在美國、中南美、東南亞等地，經由投資帶動出口，業者在外打拼辛苦，經濟部會協助。